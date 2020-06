Magiske portaler og sovende slanger skal gøre børn aktive

Ni børn og en pædagog er klar til at tage på tur ved Nørrestrand i Horsens. Foran dem venter en gåtur på halvanden kilometer, hvor de skal ind i en anden tidsdimension med drengen Flint på eventyr og møde både magiske portaler og en sovende slange.

Eventyret 'Flint i den mystiske tidsdimension' stammer fra appen 'Natureventyr' og i et samarbejde mellem appen, Horsens Kommune og Horsens Museum er det nu blevet muligt at drage ud på to eventyr i Horsens og et i Brædstrup. Børnene går i førskole på Langmarkskolen tæt ved Nørrestrand, så turen ligger næsten lige i baghaven for dem:

- Det er jo en af de gode ting ved, at skolen ligger tæt på - at vi kan bruge det her område. Så det er skønt med noget ekstra historie, fortæller Kenneth Moltzau Gadegaard, der er pædagog på Langmarkskolen.

Motion og historie

På turen gør gruppen stop undervejs ved punkter, hvor næste kapitel skal læses. Eventyret afspejler den natur, man går igennem og er tilpasset, så et jernrør bliver til en sovende slange, en metallåger bliver til en magisk portal og et fugletårn bliver til fuglevismandens tårn.

Eventyrerne er skrevet til de tre til otteårige børn, men ældre børn kan også få glæde af historierne. Foto: Pernille Leftes, TV SYD

Undervejs lærer børnene også om lokalområdets historie og dyreliv. Ved Nørrestrand bliver der særligt kigget efter fugle, og eventyret trækker tråde til stenalderen. Derudover skal eventyrene gøre det sjovere for børn at være aktiv i naturen, og for førskolebørnene gjorde det også gåturen mere spændende:

- Jeg har ikke været oppe i fugletårnet, så det er første gang, og det er også første gang, at jeg har gået så meget, fortæller Dagmar Marie Røder, der går i førskole på Langmarkskolen.

Klar til eventyr

Eventyrene fra Horsens Kommune er lige kommet online på appen, men for at få historien fra Nørrestrand testet af, fik børnene fra Langmarkskolen lov til at gå en prøvetur. Fordi historierne fra Horsens Kommune er et samarbejde med kommunen, så er historierne gratis.

Og Kenneth Moltzau Gadegaard har allerede flere børn, som gerne vil med på næste tur:

- Jeg synes, at det har været en god oplevelse. Det har været en god historie og god i forhold til den sværhedsgrad for de børn, jeg har været med.

I TV SYDs område kan man også finde et eventyr på Fanø.