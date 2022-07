Magnus' drømmestudie blev ikke oprettet - må flytte til dyr studieby i stedet

Turen går til Aarhus

På VIA University College i Aarhus er det lykkes, at oprette uddannelsen på dansk, og når det kan lykkes i Aarhus, når det ikke kan i Horsens, så er det ifølge Gitte Sommer Harrits et udtryk for de studerendes ønsker.

- Jeg tror det skyldes den dynamik vi ser, hvor mange gerne vil ind til Aarhus for at studere. Det ser vi for mange af vores uddannelser, siger Gitte Sommer Harrits.