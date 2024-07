Mand fra Horsens ville sætte falske penge i omløb

Pengene, der var fordelt på 113 falske 500-kronesedler og 103 falske 1000-kronesedler, havde manden inden da på ukendt vis skaffet og klippet til med en saks.

Det fremgår af anklageskriftet mod manden. Sagen kører som en tilståelsessag.

Om eftermiddagen 25. april i år blev manden afhørt om et kørselsforløb i Slagelse, der også har ført til anklager om at køre over for rødt lys, at køre med kokain i blodet og at have kørt, selv om han var frakendt førerretten.

Ved den afhøring udgav manden sig for at være sin bror, hvilket også har ført til en anklage om at have givet urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Manden var desuden ifølge anklageskriftet i besiddelse af 0,53 gram kokain til eget forbrug.

Ifølge anklageskriftet kørte manden til Slagelse den dag i april med de 159.500 kroner i falske kontanter med det formål at sætte pengene i omsætning, som var de ægte penge.

Det er ikke første gang, at den 42-årige er blevet taget med uægte penge.

Manden fik for et par år siden en dom på et år og ni måneders fængsel for at have været i besiddelse af falske penge.

Tilbage i 2009 blev han også dømt for et røveri mod et postkontor. Her fik han i byretten syv års fængsel, som han ankede. I Østre Landsret blev straffen nedsat til seks års fængsel.

Anklagemyndigheden har i denne sag også nedlagt påstand om konfiskation af en personbil, mens det også ønskes, at han frakendes retten til at føre motordrevet køretøj.

Sagen, der altså kører som en tilståelsessag, skal for Retten i Horsens 1. august.