Mand stukket flere gange i ansigtet i boligområde

Onsdag eftermiddag blev en 64-årig mand i Horsens overfaldet og stukket flere gange i ansigtet med en knivlignende genstand. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ifølge politiet er en 29-årig mand i grundlovsforhør torsdag formiddag, da han er mistænkt for at have overfaldet manden på Hybenvej i Horsens klokken 14.30.

Mindre end en time senere var den 29-årige sigtet for overfaldet.

- Vi er meget tilfredse med en hurtig anholdelse af den formodede gerningsmand, så borgerne inden for kort tid igen kunne føle sig trygge i nærområdet, siger politiinspektør Carit Andersen fra Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.