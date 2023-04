Marie går i sine kollegaers tøj og sko

Åbningstiderne følger bibliotekets, og betjeningen står de selv for. Ved indgangen til medarbejderkantinen på Horsens Bibliotek har medarbejdernes Byttebiks fået plads.

- Jeg synes, det er dejligt nemt. Jeg er ikke meget for at rende rundt og lede efter ting i tusind år i en butik, så det er fedt lige at spotte noget her og tage det, siger Marie Hastrup Sørensen, der arbejder som formidler på biblioteket

Hun har medbragt tøj fra sit eget og svigerfamiliens klædeskab, men er også blevet en ny cardigan rigere.

- Der har ikke været nogen og sige, at det har været deres, så jeg ved ikke, hvor den kommer fra. Men jeg synes, det er lidt hyggeligt, og det giver en fællesskabsfølelse, at vi er sammen om at lære at bruge vores ressourcer og ting på en anden måde, siger Marie Hastrup Sørensen.