Mark står bag Horsens' første PRIDE - vil beholde de unge i byen

Formålet med at afholde en prideparade i Horsens er at vise de unge, at man som LGBTQ+ person ikke nødvendigvis behøver at flytte fra byen.

- De fleste pakker deres ting og flytter til enten Aarhus eller København, fordi det er den eneste måde, du har for at være dig selv og føle dig tryg og tilpas, siger Mark Ludvig Henriksen og fortsætter.

- Men vi vil gerne skabe et Horsens, hvor man som ung menneske ikke behøver at flytte væk.