Markant færre indbrud i julen

Færre borgere i byer som Vejle, Horsens og Kolding er vendt hjem til et hus, hvor indbrudstyve har endevendt skuffer og reoler og er stukket af med alt af værdi.

Antallet af indbrud i Sydøstjyllands Politikreds er nemlig faldet med næsten en tredjedel. Sidste år registrede politiet 83 indbrud i dagene fra den 20. til den 26. december. I år er tallet faldet med 28 procent til 60 indbrud.

Det er en udvikling, som politiinspektør Carit Andersen sætter pris på.

- Det er jo super glædeligt, at vi har fået det bragt betydeligt ned. Èt indbrud er ét for meget, for den enkelte borger, det går ud over, oplever en enorm utryghed ved det, siger han til TV SYD.

Faldet i antallet af indbrud i private hjem i julen følger iøvrigt tendensen for hele året, hvor flere af landets politikredse oplever faldende indbrudstal.

Bred indsats nødvendig

Forklaringen på den faldende tendens er ifølge politiinspektøren ikke entydig.

- Det har noget med flere ting at gøre. Borgerne er blevet bedre til at sikre sig, man er gode til at holde øje med hinandens ting, og der er en generel opmærksomhed på at passe på hinanden med nabohjælp og den slags, mener Carit Andersen, der mener, at kun en 360 graders indsats kan få indbrudstallene til at falde.

- Der er ingen tvivl om, at vi i denne politikreds har været meget fokuseret på at yde en ekstra indsats her sidst på året. Vi har prøvet at sigte og fængsle de indbrudstyve, som der måtte være hen over julen. Det ville dog være at tage munden for fuld at sige, at politiet skal have hele æren for, at indbrudstallene falder, siger han.

Foto: Grafik: Lasse Lund Hansen, TV SYD

Stigning i Sydjylland

På landsplan er antallet af indbrud i private hjem også faldet. I 2018 var der i juleugen 814 indbrud, mens tallet i år var nede på 742. Et fald på ni procent.

I Sydøstjyllands Politikreds har indbrudstallet ligget nogenlunde stabilt de seneste seks år. På ca. 90 i 2015 og 2016, mens det faldt til 83 i både 2017 og 2018.

Kigger man på tallene for Syd- og Sønderjyllands Politikreds, ser det helt anderledes ud. De seneste tre år er indbrudstallene gået op år for år. Fra 51 i 2017 over 61 i 2018 til 63 i år. Altså en svag stigning.

