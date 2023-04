Martin lå i koma efter håndtering af gylle - nu advarer han andre

Han havde renset gylletanke mange gange før, men en dag i 2019 blev det næsten fatalt.

- Jeg mærkede det ikke, jeg faldt bare. Det tog fuldstændig røven på mig. Jeg slog mig ikke, jeg var bare helt væk, fortæller Martin Schnoor i dag tre et halvt år efter.

En kollega så tilfældigvis, at Martins gummistøvler stak op i luften og slog alarm. Det endte med, at han blev fløjet i helikopter til Skejby Sygehus i Aarhus.

- Jeg lå i koma i tre dage. Det var mærkeligt at vågne op, og se de triste ansigter omkring mig. Og at se på kalenderen, at der var gået tre dage, fortæller Martin.