Medieforsker: Større lokal konkurrence giver bedre nyhedsdækning

Vejlensere og horsensianere får nu mulighed for at få flere historier fra deres nærområde og samtidig optrappes kampen om lokale læsere.

Det sker i kølvandet på, at Jysk Fynske Medier har opgraderet deres lokaljournalistik med seks lokale nyhedsmedier i København, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og Skanderborg. Derudover har de fire lokale erhvervsmedier i Aarhus, Trekantområdet, Odense og Esbjerg.

Om det er en egentlig krig mellem de store danske mediehuse er svært at sige - men der er i hvert fald kamp om læserne.

Et godt billede på den kamp, er et kig på priserne.

JP Vejle og Horsens tilbyder lige nu et digitalt abonnement for 1 krone for resten af året og derefter 49 kroner om måneden.

Til sammenligning får man et lignende digitalt tilbud samme hos Horsens Folkeblad og Vejle Amts Folkeblad for 69 kroner.

Konkurrencen vil give bedre journalistik





De redaktionelle ledere på både JP Lokal og de etablerede aviser i Horsens og Vejle mener, at den øgede konkurrence betyder en både større og bedre nyhedsdækning.

- Vi hilser JP Lokal velkommen.. Konkurrence er sundt og kan gøre os bedre, siger Lene Vestergaard, der chefredaktør på Horsens Folkeblad.

Et af de steder kampen om læserne spidser til - er altså i Horsens, hvor vi i dag var på besøg på den nye JP redaktion.

Det synspunkt deles af medieforsker på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Lars Kabel:

- Konkurrence på indhold er sundt og vil gavne den lokale journalistik. Jyllands-Posten forsøger at skabe sig et større marked ved at satse på yngre digitale kunder i de større jyske byer, da der der stor trængsel på det landsdækkende marked, lyder analysen fra Lars Kabel.