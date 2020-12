Mere politi på gaden skal sikre, at nytåret skydes ind med afstand

Lukket natteliv

Diskoteker og værtshuse er i år helt lukket ned nytårsaften, og det er blandt andet derfor, at der ikke på forhånd kommer et forbud mod at opholde sig bestemte steder i for eksempel de større byer Horsens, Fredericia, Vejle eller Kolding, fortæller Jørgen Abrahamsen.

- Vi har ikke steder, hvor der er tradition for, at mange mennesker samles på samme måde som på Rådhuspladsen i København. Og når nattelivet samtidig er lukket, vurderer vi ikke, at det giver mening, siger politidirektør Jørgen Abrahamsen.