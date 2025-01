Michelle vil bruge sine diagnoser til at hjælpe andre: - Det giver et kæmpe selvtillidsboost

Det kan være alt fra frygten for at blive syg til tanker om selvmord eller at være bange for at komme til at skade familie og venner.

Forestil dig, at du vågner om morgenen, og det første du bliver bombarderet med, er et virvar af tvangstanker.

Men i stedet for at holde de grimme tanker for sig selv, har hun valgt at fortælle åbent om sine psykiske udfordringer.

- Alle var overraskede over, at jeg endte med at blive indlagt og begyndte at gøre selvskade, fordi jeg virkede som en velfungerende pige på trods af mine udfordringer.

Allerede som 14-årig fik hun sine første diagnoser ADHD og angst. I dag er OCD, en personlighedsforstyrrelse og trikotillomani, der betyder, at man ikke kan modstå impulsen til at trække hår ud, også på listen.

Hun har måttet lære ikke at have for høje forventninger til sig selv, for selvom hun har færdiggjort folkeskolen, droppede hun ud af gymnasiet efter blot fem måneder.

Langt det meste af tiden har hun følt sig nødsaget til at holde de mange tvangstanker for sig selv.

- Jeg tror, at det er vigtigt at acceptere situationen og at turde være ærlig over for sig selv. Nogle gange er det bare en succes i sig selv, at man vågner om morgenen og trækker vejret, siger hun.

Samtidig har hun været tvunget til at acceptere, at et ungdomsliv med fest, farver og uddannelse, som de fleste andre på hendes alder har levet, er passeret forbi hende.

- Noget af det hårdeste har været at se min lillesøster overhale mig indenom.