Mie fra Børkop debuterede som kræmmer på stort loppemarked

En af kræmmerne var Mie Refsing fra Børkop. Det var første gang for hende, at hun stod på sælgerens side af bordet efter at have besøgt markedet som køber flere gange.

- Jeg kunne ikke blive ved med at have plads i huset. Så skulle jeg have lov at købe noget mere, så skulle jeg også til at sælge noget, fortalte hun.

Efter halvanden time var de første 25 handler lavet ved Mie Refsing, der bestod af alt fra gamle stel til udstoppede dyr.