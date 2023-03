Millionprojekt: Hvordan lever vi med klimaforandringerne?

Her er både Hedensted og Horsens kommuner udvalgt som to af fem pilotområder i Danmark, skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse.



Nogle steder vil der blive opført konkrete demo-huse, som skal vise alternative måder at bygge på, så de kan modstå stigende mængder vand ved for eksempel at bygge på pæle eller lave bygninger så tætte, at de holder elementerne ude.

Andre steder vil projektet invitere lokale borgere til at hjælpe med overvågning af grundvandsstanden samt ved at udvikle forskellige digitale værktøjer, hvor man via en app på telefonen kan få et billede af, hvordan fremtidens løsninger kommer til at tage sig ud i landskabet.