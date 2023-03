Det forklarer bestyrelsesformand Claus Olsen på klubbens hjemmeside.



- Som klub er vi ikke vant til at generere underskud, men vi lavede en satsning i et forsøg på en hurtig tilbagevenden til Superligaen. Det har kostet os omkring fem millioner kroner, siger Claus Olsen.

Horsens havde kalkuleret med et underskud i den størrelsesorden, og formanden forventer at vende tingene til et overskud i 2023.