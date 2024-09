Mistænkt gerningsmand fra tredobbelt dødsulykke er fra Horsens

Onsdag aften kl. 22.14 modtog Østjyllands Politi en anmeldelse om et frontalt sammenstød mellem to biler, der var kommet kørende på Landevejen i Tranbjerg J syd for Aarhus.

I forbindelse med anholdelsen blev den formodede gerningsmand – en 35-årig mand med bopæl i Horsens – sigtet for at lægge hindringer i vejen for politiets arbejde, da han gjorde modstand.

Ny udstilling om huse der blev forladt til fordel for et militært øvelsesterræn

Den 35-årige er sigtet for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder og for at have kørt bil uden at have førerret, oplyser Østjyllands Politi torsdag morgen på X.

- Da han mistænkes for at have været påvirket under kørslen, er han også sigtet for sprit- og narkokørsel, skriver politiet på X.