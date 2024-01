Bor du derimod længere mod syd, står den på regn, regn og atter regn.

I flere kommuner har man bedt borgere om at tjekke deres riste for blade forud for de massive regnmængder.

Ifølge DMI vil der indtil torsdag klokken 14 falde op til 50 millimeter regn.

I Sønderborg har kommunen valgt at spærre Sønder Havnegade indtil en gang ud på eftermiddagen onsdag.