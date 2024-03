Mona Juul udpeget som ny frontfigur i Konservative

- Vi skal arbejde for indflydelse og de værdier, vi står for. Vi har et fantastisk værdigrundlag, og der er brug for det i partiet og i Danmark. Vi skal søge styrken i familier og fællesskaber. Vi er parti for dem, der kan og vil, men også for dem som har brug for en hånd, siger Mona Juul.



Mona Juul slår fast, at partiet stadig har brug for tid til at bearbejde Søren Pape Poulsens død. Og hun lægger ikke skjul på, at sorgen lægger en dyne over glæden.

- Jeg er meget beæret over, at jeg er blevet betroet den opgave at blive leder for Det Konservative Folkeparti.