Morgengymnastik trukket med ud i køkkenet - skal hjælpe mod nedslidning og sygefravær

Andre goder

Selvom fokus er på at styrke kroppen, så den kan holde til det hårde, fysiske arbejde, så får medarbejderne andet ud af gymnastikken end ømme muskler.

Til at starte med var det kun den nye leder, Helle Brygger Rasmussen, der stod for gymnastikken. Men nu kan køkkenpersonalet tage over, og turen kan gå på skift.



- Jeg synes, at det giver et fællesskab. I starten gik de fleste af os og puttede sig. Men der gik ikke længe, så kunne man godt give teten videre, siger ernæringsassistent Mette Andersen.

Flere af medarbejderne er blevet så glade for gymnastikken, at de fortsætte derhjemme med små øvelser - for eksempel når de børster tænder.