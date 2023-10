E45 Østjyske Motorvej skal udvides fra fire til seks spor. Det er i den forbindelse, at Vejdirektoratet er gået i gang med at arbejde på de mange motorvejsbroer, hvoraf ni broer mellem Vejle og Aarhus skal rives ned og genopbygges for at gøre plads til de ekstra spor.

Den 980 tons tunge bro, der fører Horndrupvej over motorvejen syd for Skanderborg, skal rives ned.

Det betyder også, at der ikke er en bro at køre over, før den nye er bygget færdig, hvilket direktoratet forventer færdigt i juli næste år.