Men efter folketingsvalget har den nye regering besluttet sig for at udskyde beslutningen om at forbyde blandt andet muslingeskrabere, som Stig Wittrup bruger.



- Nu skal Fiskerikommissionen kigge på det, og det er jeg faktisk glad for. Så bliver der ikke kun lavet et forbud ud fra en mavefornemmelse, siger Stig Wittrup, der fisker efter muslinger i flere sønderjyske fjorde.