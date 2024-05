Sydøstjyllands Brandvæsen og Politi har afspærret Hovedgaden, hvor de i øjeblikket arbejder de næste timer.



Det skriver TV 2 Østjylland.

- Nogen har været i gang med at rydde op i en bolig, de ikke selv bor i. Her finder de en dunk, som de tømmer på en betonoverflade, fortæller indsatsleder Aqqaluk Petersen.



Han kender ikke vedkommendes tilstand.

Beredskabsstyrelsens kemihold er tilkaldt, og er nu i gang med at finde ud af, hvad det er for et kemikalie.



