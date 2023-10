- Mine børnebørn bor over mig, min udlejer har små drenge, og alle er simpelthen utrygge. Både for at gå forbi, men også om aftenen, når der er al den her larm, siger Vibeke Jessen, der er nabo til bygningen.



Senest har Sydøstjyllands Brandvæsen været ude ved bygningen, da der stod flammer ud af vinduet på husets første sal og gennem taget.