Natasha var spire på et plejehjem - nu vil hun uddannes til SOSU-assistent

En fremtid med mennesker

Natasha Breitenkamp har altid vidst, at hun gerne ville arbejde med mennesker, men hun har ikke vidst hvilke. Derfor giver uddannelsen som social- og sundhedsassistent hende mange muligheder for at finde den rette hylde.

- Jeg vil gerne arbejde med udsatte unge eller psykiatrien, men der er mange muligheder, så det er svært at beslutte sig, siger hun.

Inden hun behøver at træffe et valg, skal hun de næste to år og ti måneder have skoleundervisning og være i praktik.