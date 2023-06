Nedrykningsdrama i Horsens - her er scenarierne

Bevarer optimismen

Selv om Horsens har brug for hjælp udefra til at sikre overlevelse, ser cheftræneren optimistisk på muligheden for at undgå degradering til 1. division.

- Vi har en kamp tilbage, og den skal vindes. Vinder vi, så tror vi alle på, at AaB sætter point til mod Silkeborg, så vi overlever, siger han.

- Det er fint, at vi ikke behøver at tænke på andre scenarier, end at vi selv skal vinde. Jeg vil selvfølgelig gerne have haft fire point mere, men vi er selv skyld i, at det bliver vældig dramatisk i sidste runde - ikke bare for os selv, men for alle der følger med.