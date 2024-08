Nogen stjæler medicinen: Flere medarbejdere fyret

Af Michael Lauritsen og Mads Otte Udgivet 29. aug I samarbejde med TV2 Østjylland

Horsens kommune sparkede to medarbejdere ud, efter der var forsvundet medicin fra plejehjem. Fagforening advarer.

Det er sommer, men alt er ikke lutter glæde over, at solen skinner, og ferien er lige om hjørnet. En leder i Horsens Kommune sender et nyhedsbrev til borgere og pårørende. - Desværre har jeg også en kedelig meddelelse. Vi har med stor frustration opdaget, at der er medicinsvind hos nogle beboere, skriver lederen i nyhedsbrevet, som TV2 Østjylland er i besiddelse af et uddrag af. Lederen lover i brevet, at der vil blive ringet rundt til de beboere og pårørende, der er direkte berørt af sagen. Og vedkommende fortæller, at der er indkøbt nye kasser med hængelås, hvor medicinen bliver opbevaret, og som kun et begrænset antal medarbejdere har nøgle til. - Vi er naturligvis meget kede af situationen og vil gøre alt, hvad vi kan, for at finde ud af, hvad der er sket. Samt at skabe større sikkerhed fremadrettet, afrunder lederen. Flere sager - medarbejdere fyret Horsens Kommune er ramt af en række mystiske hændelser. I løbet af 2023 forsvinder der medicin fra fem forskellige kommunale plejehjem. Der er tale om morfintabletter, smerteplastre og morfinplastre. Der bliver på to plejehjem indgivet politianmeldelse, og to medarbejdere fra to forskellige plejehjem bliver fyret efter svind i medicinbeholdningen.

Maila Tandrup, der er sundheds - og ældrechef i Horsens Kommune, kan ikke kommentere de to konkrete sager, men forklarer generelt, at det er vanskeligt at afdække årsagen til medicinsvind - især hvis det involverer tyveri. - Medmindre medicinsvindet sker åbenlyst, hvor en medarbejder eller tredjepart tages på fersk gerning, er det ofte vanskeligt at afdække medicinsvindet. Det kræver grundigt arbejde, siger hun. - Når der opstår medicinsvind, foretager vi altid en konkret ansættelsesretlig og bevismæssig vurdering af situationen. Generelt vil medicinsvind - hvis det skyldes, at en medarbejder borttager medicinen uberettiget - være at betragte som tyveri. Medicinsvind er derfor at betragte som grov misligholdelse ud fra almindelig ansættelsesretlig praksis på området. Det er derfor ikke et spørgsmål om grovhed eller antal eller at der er andre muligheder, da tyveri altid er en grov tilsidesættelse af de ansættelsesretlige forpligtelser, lyder det videre. Fyring kræver beviser, mener FOA I Horsens bliver der efter sagerne om medicinsvind iværksat forebyggende tiltag. For eksempel tællekontroller på de præparater, som er i risiko for at forsvinde. Der har ikke været svind i medicinen siden. Mandag kunne TV2 Østjylland dokumentere, at der i perioden fra foråret 2023 og frem til sommeren 2024 er forsvundet medicin fra et eller flere plejehjem i mindst 38 kommuner.

I mindst 18 kommuner er politiet blevet inddraget. Og én af dem er altså Horsens. Udover Horsens Kommune har én anden kommune - Gladsaxe - ved egen drift oplyst til TV2 Østjylland, at kommunen har afskediget i forbindelse med medicinsvind. Om der er sket flere afskedigelser i de kommuner, hvor der er sket medicinsvind, er uklart. En afskedigelse kan være konsekvensen, hvis der foreligger beviser for tyveri, erkender Fagforbundet FOA, som organiserer en stor del af de ansatte på landets plejehjem. - Det er en politianmeldelse, der skal til. Og så kan det jo føre til, at man ikke længere kan være på arbejdspladsen eller have adgang til medicin, siger Tanja Nielsen, der er formand for Social- og Sundhedssektoren hos FOA. Hun slår samtidig fast, at der efter FOA's opfattelse ikke bør fyres alene ved mistanke. At det i så fald er en mulighed for arbejdsgiveren at sende medarbejderen hjem, mens sagen undersøges. Og at man i princippet er uskyldig, indtil der er fældet dom. Kan arbejde i andre kommuner Det bliver med jævne mellemrum debatteret, hvordan man kan undgå brodne kar på plejehjemmene. Senest i Aarhus Kommune, hvor man vil lave et system, der gør det lettere at opdage og sortere uønskede kandidater fra, så de ikke bliver ansat på plejehjem.

Fagforbundet FOA ønsker ikke at blande sig i, om medarbejdere, der er taget i medicintyveri og fyret ét sted, søger job i for eksempel andre kommuner. - Hvis det er sådan, at man er blevet politianmeldt og dømt for medicintyveri, så er der jo en straffeattest, der er plettet. Hvis personen søger arbejde i en anden kommune, er det op til arbejdsgiveren, om denne vil se bort fra en plet på straffeattesten eller ej. Det vil jeg ikke være herre over siger Tanja Nielsen og tilføjer: - Som menneske kan man være blevet klogere. Og hvis du har taget din straf, synes jeg ikke, det skal forfølge dig resten af livet. Indhenter straffeattest Konkret i Horsens Kommune, hvor to medarbejdere altså for nylig er blevet afskediget i forbindelse med sager om medicinsvind, oplyser kommunen, at den indhenter referencer og straffeattest ved ansættelsen. I de tilfælde, hvor en kandidat har en dom, vil det altså blive opdaget der. Én af de værste enkeltstående sager om svigt i medicinhåndteringen udspillede sig i Randers i 2022 - nemlig Tirsdalen-sagen. Her blev en SOSU-medarbejder dømt for blandt andet medicintyveri og for at forgifte borgere med medicin, de ikke skulle have.