Norsk narkosag trækker stadig spor til Sydøstjylland

De to mænd på 43 og 44 år blev anholdt søndag under en større politiaktion i Horsens-området. Herunder blev også tre kvinder, der er 46, 43 og 40 år sigtes for hæleri og for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Under søndagens ransagninger af de mistænktes bopæle fandt politiet større mængder skunk og nogle penge, som politiet mener stammer fra handel med narkotika.

Kvinderne blev dog alle løsladt efter endt afhøring, mens de to mænd mandag formiddag blev fremstillet i et lukket grundlovsforhør ved Retten i Horsens.

Den ene er sigtet for at have smuglet 24,4 kilo kokain og 300 kilo hash til Norge. Den anden sigtes for at have haft med mindst 210 kilo hash at gøre, oplyser politiinspektør Jesper Bøjgaard Madsen til Ritzau.



Her blev begge mænd blev varetægtsfængslet i fire uger. Den ene erkendte, mens den anden erkendte delvist. Ingen af dem kærede kendelsen.

Flere anholdt i Norge

Særlig Efterforskning Vest har i tæt samarbejde med den norske politienhed Kripos og flere politidistrikter i Norge efterforsket sagen gennem en længere periode, og norsk politi har anholdt flere personer, som er sigtet for at have modtaget narkotika fra de to mænd, der blev anholdt søndag.

Efterforskningen har forbindelse til en tidligere sag, hvor to mænd fra Horsens sidste år blev straffet med fængsel i 13 år og 8 år for at have smuglet 25 kilo kokain og flere hundrede kilo hash fra Danmark til Norge.