Nu bliver der igen solgt flest huse i Horsens

Intet mindre end 944 huse blev solgt i Horsens Kommune i 2020, og det bringer Horsens Kommune op på en førsteplads over flest solgte huse sidste år. Det viser en opgørelse, som Boligsiden.dk har lavet over hussalg i alle landets kommuner.

Det glæder borgmester Peter Sørensen (Socialdemokratiet), der dog ærgrer sig over, at Horsens Kommune ikke også er på en førsteplads i Superligaen.

Han forventer at antallet af hushandler i 2021 vil blive mindst lige så højt.

- Der er mange over 60 år, der vil have en mindre bolig, og det er der mange muligheder for både i og omkring Horsens. Og når de ældre flytter i nogle mindre boliger, så giver det plads til børnefamilierne i villaerne, siger Peter Sørensen.