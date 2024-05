Nu er lærlingene her, men der er ikke lærepladser til dem

På den anden side står Abdul Amir, der har søgt i flere byer, været i praktik og opsøgt virksomhederne personligt.

- Hvis du ikke har en læreplads, kan du ikke komme videre. Det er halvdelen af uddannelsen, så at man ikke får en læreplads, det er er en stor ting, siger han.

Han håber, at virksomhederne vil åbne mere op for at give lærlingene en plads hos dem.

En overgangsfase

Anders Graabach Møllgaard er uddannelsesleder på Learnmark Horsens, og han fornemmer, at virksomhederne skal vende sig til, at de lærlinge, de har efterspurgt, nu er her.

- Jeg tror, det er en overgangsperiode, hvor virksomhederne skal lære at tage de elever, der kommer, og måske ikke være så nervøse for at tage elever. Vi prøver også at få mange nye virksomheder til at tage elever, der ikke har haft det før, siger han.