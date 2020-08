Nu er reglerne for mundbind i bus og tog klar

Horsens Kommune oplyser til TV SYD, at reglerne gælder fra i morgen, onsdag.

Det har transportminister Benny Engelbrecht, (S), netop orienteret Horsens-borgmester Peter Sørensen, (S), om.

- Ministeren har orienteret mig om, at der er en bekendtgørelse på trapperne, hvoraf det fremgår, at kravet om, at alle personer over 12 år skal bære mundbind ved brug af offentlig transport, træder i kraft fra i morgen – onsdag. Men jeg vil gerne klart opfordre til, at alle, der benytter offentlig transport, så hurtigt som muligt tager mundbind i brug, siger Peter Sørensen.

Kravet om at bære mundbind vil være gældende i alle Midttrafiks lokal- og regionalbusser, herunder også X-busser, og i alle fjernbusser der har stop i Horsens, Silkeborg, Odder, Skanderborg, Favrskov.

I Aarhus er kravet allerede indført fra og med i dag.

Kravet vil være gældende i disse ruters fulde længde.

Det betyder, at hvis en busrute kører til eller fra området, eller igennem området og videre, så vil kravet også være gældende, når bussen kører i en anden kommune – også for passagerer, der ikke skal til en af de omfattede kommuner.

Læs også Passagerer i tog og bus i Horsens skal bruge mundbind - men hvornår træder det i kraft?

Transportministeren vil bede Midttrafik og fjernbusoperatørerne om at hjælpe ved at informere kunderne, herunder sætte skilte på busserne, der kører pågældende ruter, så passagererne ikke er i tvivl.

Kravet vil også være gældende for al flextrafik i området. Endvidere vil kravet være gældende for alle skolebusser og alle letbaner, ligeledes i ruternes fulde længde.

Kravet om brug af mundbind gælder også for togpassagerer i det pågældende område. Det betyder, at alle passagerer på tog, der kører i området, skal være iført mundbind.

Gælder også ved gennemrejse

Når et tog kører ind i området, skal passagererne være iført mundbind, når de når til den første station. Hvis en rejsende eksempelvis kører fra Vejle til Skanderborg, skal denne således være iført mundbind, inden toget når til Horsens, som er den første station på rejsen i området.

Togpassagerer, der rejser igennem området, men ikke står af toget – eksempelvis rejsende med lyntoget fra København til Aalborg – skal påføre sig mundbind ved den første station i området, hvor toget stopper (Horsens) og kan tage det af efter sidste station i området (Aarhus).