Nu falder boligsalgene: Særligt én kommune stikker ud

Trekantområdet

I kommunerne Fredericia, Kolding og Vejle oplever man nogle af de mindste fald sammenlignet med de resterende kommuner i Syd- og Sønderjylland. Alle tre kommuner oplever et fald på under 20 procent hver især. Mens ændringen den seneste måned er faldende, så ser det helt anderledes ud for ændringen af boligsalg det seneste år.

Det skyldes, at der stadig er høj aktivitet på boligmarkedet, selvom salget i april er faldet.

Salget i april var nemlig det fjerdestørste i mere end de 11 år, hvor Boligsiden har lavet statistik over boligsalg.

- Boligsalgene op til april har været helt ekstreme i år, så niveauet er ikke lavt lige nu. Det er et ganske normalt niveau, men det ligner et vildt fald, fordi det tidligere har været så ekstremt, siger hun.

Hun fortæller også, at det normalvis først er i andet kvartal, at boligsalget eksploderer.

- Folk har haft meget tid, og derfor har folk haft tid til at kigge på boliger i første kvartal, siger hun.

Haderslev er den kommune, der klarer sig bedst i landsdelen. Der oplever nemlig kun et fald på én procent og en årlig stigning på 132 procent.