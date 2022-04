Nu kommer Danmarks største folkeskov i Horsens

Måske husker du, TV2 og Naturstyrelsens indsamling ”Danmark planter træer” i 2019.

Nu kan du blive en del af resultatet, når den nye folkeskov indvies fredag i Horsens.

Her kan man nemlig være med til at håndplante de sidste 500 træer og dedikere det til én, man måske vil mindes eller ære.

- Det er den største nyplantede folkeskov i Danmark. Det skal markeres med en festlig indvielse, hvor alle har mulighed for at håndplante et træ og dedikere det til én eller sige tak til én man holder af, så vi får plantet Rugballegaard Skov færdig i fællesskab, siger Lars Heiselberg Vang Jensen, der er formand for Growing Trees Network Foundation.