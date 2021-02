Nu må butikkerne snart åbne: Vi kan ikke få armene ned

- Vi kan ikke få armene ned. Jeg glæder mig bare rigtig meget. Det har været lang tid, vi har været lukket ned, så jeg glæder mig bare usigeligt meget, fortæller butikkens ejer, Annette Hviid.

Lige som mange andre butikker har det været svært at være lukket hele året. Indtil nu har butikken forsøgt sig med at sælge tøj online, men det er svært at skabe den samme omsætning, når man er vant til at drive en traditionel tøjbutik, lyder det fra ejeren.