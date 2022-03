Ny festuge ser dagens lys i Horsens

Festugen kommer til at byde på koncerter, fællessang, børnefest, baggårdsbio, byvandringer, workshops, kunst, foredrag og meget andet i og omkring det centrale Horsens.

- Det, Horsens Holder kan, er et samle alle vores kulturaktiviteter, vi har rundt omkring i hele kommunen og give dem plads til at lege og være med til den her fest, siger borgmester Peter Sørensen (A) i pressemeddelelsen.



Indvielsen af gågaden sker samtidigt

I 2020 skulle byens gågade, Søndergade, indvies, men coronaen satte en stopper for dette arrangement.

Derfor slår Horsens Kommune nu den officielle indvielse sammen med den nye festuge.

- Den store fejring af vores nye gågade skal horsensianerne selvfølgelig ikke snydes for. Derfor bliver gågadefesten nu en del af Horsens Holder som noget helt særligt i 2022, siger borgmesteren.

Det er kommunens ambition, at festugen skal blive en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor alle kan bidrage og være en del af festen.