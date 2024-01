Ny fond skal redde fjord

Borgmester Peter Sørensen (S) kunne i sin nytårstale fortælle, at der i den seneste budgetaftale er oprettet en fond, der har fokus på havmiljøet. Ren Horsens Fjord Fonden får hvert år tilført en halv million kroner fra kommunen, og derudover kan både private og lokale fonde og virksomheder donere til projektet.

Målet er, at der hvert år skal samles mindst tre millioner kroner sammen.

Pengene skal blandt andet bruges til at skabe levesteder for dyr ved blandt andet at lave stenrev og plante ålegræs.