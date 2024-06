OL-guldvinder snupper prestigefyldt pris

Tirsdag blev det offentliggjort, at hun skal bære den danske fane til det kommende OL i Paris, og fredag modtog den olympiske guldsejler så den prestigefyldte pris ’Kulturministerens Idrætspris 2024’.

Der er vind i sejlene for tiden for Horsens-sejleren Anne-Marie Rindom.

- Man må sige, at det har været en uge, jeg i den grad vil huske. At jeg inden for få dage både udnævnes som fanebærer og nu også vinder Kulturministerens Idrætspris er helt fantastisk, siger sejleren til DIF.

Rindom får prisen på baggrund af sine sportslige resultater, men også fordi hun er ”en markant rollemodel for talenter inden for sejlsport og for kommende eliteatleter i det hele taget”.

Med prisen følger 100.000 kroner.