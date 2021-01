Olympiske drømme er udsat

Men OL blev sidste år på grund af corona-pandemien udskudt til august i år, og det gjorde Anne-Marie Rindoms drøm også.

På grund af coronavirussen blev det kun til få konkurrencer sidste år. Og det har givet tid til mere træning og at nørde forskellige ting, som kan gøre Anne-Marie Rindom bedre på vandet.

De professionelle sejlere har adgang til at træne i sejlsportscentret i Aarhus, så de er klar til at konkurrere igen. Op til OL i sommeren 2020 havde Horsens-sejleren fuldt fokus på sporten, men udskydelsen ændrede på hendes hverdag.

- Vi har været gode til at bruge det her år til noget positivt. Altså vende det til noget positivt i forhold til, at så har vi bare endnu længere tid til at forberede os, siger Anne-Marie Rindom. .

I 2019 havde Anne-Marie Rindom omkring 270 rejsedage, men sidste år bød på meget færre rejser og mere tid til familien.

- Jeg savner rigtig meget at konkurrere. Fokus er nu atter på at blive klar til sommerens store konkurrence. Jeg er ikke i tvivl om, at jeg nok skal være med i kampen om det olympiske guld, og det glæder jeg mig rigtig meget til, siger Anne-Marie Rindom