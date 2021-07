Onlineuddannelse hitter: Julie skal studere i Horsens fra sit hjem i Saudi Arabien

40 optaget på uddannelsen efter samtaler

40 nye studerende er optaget på den nye onlineuddannelse som markedsøkonom, der er tilknyttet Horsens. En tilslutning, som rektor for Dania Erhvervsøkonomi, Anders Graae Rasmussen, er tilfreds med.

- Det er ganske pænt, når det er første gang, uddannelsen udbydes, siger han.

De studerende har ikke bare søgt optagelse på studiet, de har også skullet igennem en studieforberedende samtale med en studievejleder, før de har kunnet optages på studiet.

- Det kræver meget disciplin at deltage i en 32 timers undervisningsuge udelukkende digitalt. Så vi vil gerne sikre os, at de studerende så vidt muligt er rustede til at kunne bevare motivationen, selvom de ikke møder fysisk frem, og at de ikke vælger den her undervisningsform af bekvemmelighedsgrunde, siger Anders Graae Rasmussen.



Manglende fysisk fremmøde er en udfordring

En af udfordringer ved den digitale undervisningsform er det manglende fysiske fremmøde, siger Anders Graae Rasmussen. Man skal kunne leve med, at det er meget sværere at finde nye venner på sin uddannelse, end når man møder frem til undervisning på skolen og i et fysisk klasseværelse, og studiefester og rusture er heller ikke på programmet, mener han.

Og det er noget, som Julie Johansen er helt klar over også vil præge hendes uddannelse:

- Jeg ville alligevel ikke have mulighed for i særlig stor udstrækning at deltage i de mere sociale arrangementer. Jeg tror heller ikke, jeg kommer til at savne det i særlig stor udstrækning, da jeg allerede har taget en uddannelse som sygeplejerske, hvor jeg har kunnet deltage i fester og andre mere sociale aktiviteter, så det er jeg helt afklaret med, siger hun og fortsætter:

- Men der er ingen tvivl om, at det ville være sværere for mig at tage den her uddannelse online, hvis jeg ikke i forvejen havde en uddannelse og prøvet studielivet, siger Julie Johansen.