Onlineundervisning er det rigtige for elev, men kommunerne må ikke tilbyde det

Nu går han i 7. klasse, og Rikke Søltoft Laurtizen havde brug for sparring og flere input, nu hvor eksaminerne begynder at lure om hjørnet. Derfor er han blevet tilmeldt onlineskolen.

- Jeg oplever, at han tager et enormt ejerskab i at deltage i undervisningen, også mere end han har gjort før, måske netop fordi han kan vælge til og fra i det, siger hun.

Han er lige begyndt i klassen, men både han og Rikke Søltoft Lauritzen er glade for det.

Selvbetalt skole

Rikke Søltoft Laurtizen betaler for, at hendes søn kan få onlineundervisning. Ifølge folkeskolelovgivningen må kommuner ikke tilbyde onlineskolerne som et alternativ til deres undervisning, da der blandt andet ikke føres kontrol med private onlineskoler.

- Jeg synes grundlæggende, det er et problem, at man politisk ikke åbner op for, at børn har forskellige behov, siger Rikke Søltoft Lauritzen, mor til Benjamin Søltoft Lauritzen.

Hos Autismeforeningen oplevede de, at mange børn med autisme fik succesoplevelser under covid-19, fordi alle fik onlineundervisning. Også de synes, at der skal være flere muligheder for at vælge alternativer til den traditionelle folkeskole.

- Det her er ikke den endegyldige løsning for alle, men det er en rigtig vigtig brik i det store puslespil, det er at få alle mennesker til at lykkes og alle mennesker til at finde en vej frem mod selvstændighed, siger Karina Bundgaard, formand for Autismeforeningen.