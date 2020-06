Otte års fængsel for at køre pakke med kokain 30 kilometer

En vennetjeneste har mandag i Retten i Horsens kostet en 29-årig mand dyrt.

I retten tilstod han, at han kørte en kasse med 11 kilo kokain fra Brædstrup til Hedensted syd for Horsens. En strækning på godt 30 kilometer.

Retten kvitterede med en dom på otte års fængsel.

Det oplyser politiets specialenhed Særlig Efterforskning Vest, SEV, i en pressemeddelelse.

Kørte forbi sit hjem

Den 29-årige forklarede i retten, at hans ven havde bedt ham hente kassen i Brædstrup og aflevere den på en landejendom ved Hedensted. Efterfølgende skulle han køre til Hirtshals for at tjekke, om der var politi eller toldkontrol ved færgen til Norge.

- Han sagde i retten, at han var klar over, at pakken nok indeholdt noget ulovligt, men han havde på ingen måde regnet med, at der var tale om stoffer. Han troede, at der kunne være tale om penge, siger senioranklager Lars Petersen.

På vej fra Brædstrup til Hedensted kørte den 29-årige forbi sit hjem i Tørring. Her åbnede han pakken og kunne se, at der var tale om narko. Han var dog ikke klar over, at det var kokain.

Ifølge sin forklaring fik han ikke betaling for at køre de 11 kilo kokain de omkring 30 kilometer. Han gjorde bare sin gamle ven en tjeneste.

Småfisk i stor sag

I april blev vennen idømt 13 års fængsel for at opbevare 25 kilo kokain på landejendommen ved Hedensted, hvor han havde lejet en længe. Også han tilstod sin rolle i sagen.

SEV indledte efterforskningen sidste efterår, og den 15. januar slog de til i en koordineret aktion med norsk politi. Her blev de to mænd anholdt i Danmark, mens en 50-årig mand blev anholdt i Norge.

De to danske mænd er dog kun småfisk i en langt større narkosag, som det norske politi har optrevlet.

I en langvarig efterforskning under kodenavnet "Operation Hubris" er flere end 50 personer blevet anholdt siden 2018. De er blevet sigtet for både hash, amfetamin, MDMA, heroin og kokain, oplyste norsk politi i januar.

Den 29-årige overvejer nu, om han vil anke længden af sin straf til Vestre Landsret.