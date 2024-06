Otteårig skal bede sin far om kram, efter familiens liv blev forandret

8-årige Johanne Annebelle Serup Søgaard tager søndag morgen imod Dronning Mary, når hun kommer til Vejle i forbindelse med Hjernesagens 30-års jubilæum.

Hendes far, Henrik Serup, fik et slagtilfælde for to år siden, og det ændrede familiens liv radikalt. Hans forandrede nemlig personlighed, som hele familien, som også tæller to teenagere og to voksne børn i tyverne, har skullet lære at forstå og leve med.

For hvad gør man, når man er otte år og har brug for et kram af sin far, og at han ikke længere tænker på at give krammere?



- Jeg skal selv bede min far om et knus, når jeg trænger til et, for han kan ikke huske at gøre det selv, forklarer Johanne om sin fars forandring.