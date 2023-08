Over 50.000 trodsede vejudsigten og tog til middelalderfestival

- Det er gået fantastisk, det synes jeg virkelig. Selvom vi har afholdt middelalderfestival i mange år, er der meget der skal lykkes for at få det til at spille, men det lykkes, siger Lasse Schuleit, der er kultur- og eventchef i Horsens Kommune.



Op til weekenden så vejret ellers ud til at spolerer weekenden med store mængder regn. Der kom også en smule nedbør lørdag, men på trods af det vurderer kommunen alligevel, at mellem 50-60.000 kiggede forbi. De nøjagtige besøgstal er mandag endnu ikke opgjort.

I år har middelalderfestivalen haft flere nye tiltag, blandt andet et børneoptog, pilgrimvandring og et helt nyt område kaldet Galgebakken, hvor man dykkere mere ned i de dystre sider af middelalderen.



- Det er blevet taget virkeligt godt imod og er noget, vi vil udvikle endnu mere på frem mod næste års middelalderfestival, siger Lasse Schuleit.