Her spilles for præmier med en samlet værdi på 80.000 kroner, og forventningsfulde gæster har fredag eftermiddag stået i kø, for at få en af de omtrent 750 pladser i det store telt.

Markedet i Horsens har eksisteret i over 30 år og er i dag blandt landets største markeder med omkring 30.000 besøgende hen over weekenden.

Selve kræmmermarkedet åbner lørdag morgen klokken 8, og slutter søndag klokken 17 efter bandet Kandis har givet koncert.