På bare fire minutter tog de en beslutning, der ændrede deres liv

Syv tyskere faldt for dansk campingplads for 50 år siden - Nu er de 82 og stadig forelskede

Af Finn Grahndin Udgivet 25. jul

En lille gruppe tyske dykkere mødtes på Gl. Ålbo Camping ved Lillebælt i 1974. Gruppen er nu blevet stor og med tredje generation.

Jaaaaaa, råber en dreng i våddragt, mens han haster hen ad badebroen og hopper i vandet med et stort plask. Flere følger efter, og snart er der masser af råb og plasken og grin. - Jeg er kommet her hele mit liv. Gennem 13 år, og jeg synes det er en dejlig campingplads med masser af muligheder for at have det sjovt, siger Piet Weiel.

Tyskerne - ikke mindst de unge - er vilde med alle de muligheder, der er her ved Lillebælt.

Han er blandt de unge. Tredje generation af gruppen, der hvert år holder ferie på Gl. Ålbo Camping. Som de ældste har gjort det siden 1974. Altså i 50 år. Uwe Bade er en af pionererne på syv unge mænd og kvinder. Fra dengang tyske tyrister altid kunne genkendes på deres gule gummistøvler. De lyser op på de gamle videoer taget med hans Super 8 videokamera. Han griner og siger: - Ja, de var meget moderne dengang.

Bag Klaus Rehder på sin specialcykel står Margit Dries, Rolf-Rainer Dries, Inge Rehder, Gisela Bade Uwe Bade.

Andre billeder viser den lille gruppe af tyske dykkere, der kom her første gang, fordi: - Vi havde hørt, at der her er så fantastisk at dykke, siger han og fortæller om oplevelsen af at svømme under vandet mellem enormt lange og store tangplanter, der gror netop her i Lillebælt. Nu er Uwe Bade en af de ældre. Pensioneret helikopterpilot. Sønnen Nils vil gerne snakke kameraudstyr med TV SYDs udsendte. Han er freelancer i branchen. Barnebarnet Mathias spiller volleyball.

Henriette blev til på campingpladsen, siger et stærkt rygte. Her står den 40-årige kvinde flankeret af hunden Abby, far Rolf-Rainer og til højre sønnen Jona på 13 år og mor Margit.

I år er den ældste 80 år. Den yngste tre. De har været helt oppe på 92 deltagere. Ti har de mistet undervejs. Men andre er kommet til. Ja, en af deltagerne er oven i købet "made in Gl. Ålbo Camping". Det betød, at forældrene valgte at give hende et dansk navn: Henriette. - Åh, ja, siger hun og griner. Det havde jeg helt glemt. Et stort Dannebrog med tallet 50 hænger ved det fælles telt, hvor tyskerne mødes for at hyggesnakke, lave aftaler, drikke kaffe og spise sammen, hvis man ønskler det. For her er ingen leder. Familierne kan gøre, hvad de har lyst til.

Campingpladsen ligger lige ned til Lillebælt, så det er oplagt at kaste sig ud i vandet for eksempel i våddragt eller i kajak.

Mange har selv taget vandski, kajakker, SUP-boards osv med. Lillebælt lokker og er i den grad med til, at de tyske familier her elsker at komme år efter år. De første kom fra Kiel-området. - Siden er den lille gruppe blevet udvidet med venner og venners venner, så nu kommer vi fra hele Tyskland, fortæller Inge Rehder, der er en af pionererne.