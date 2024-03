På vejen mod akademikerlivet foretog hun uvant karriereskifte

Så efter tre semestre på Aarhus Universitet, hvor hun læste til kemiteknolog, smed hun kitlen og gik ud.

I begyndelsen arbejdede hun som tjener.

- Min familie regnede med, at så ville jeg nok finde noget andet akademisk, så der var ikke den store reaktion, siger Nita.

Så kom corona-epidemien, og det var slut med tjenerjobbet på ubestemt tid.

- Så gik jeg ind på UG (UddannelsesGuiden.red), og jeg kunne jo vælge mellem 275 uddannelser med min studentereksamen. Men UG sorterer erhvervsuddannelserne fra, når man har studentereksamen, beretter den nybagte tømrersvend.

Men under coronaepidemien tænkte hun, at det kunne være godt med en håndværkeruddannelse, hvis det skulle ske igen, at alting blev lukket ned.