Pårørende kan nu få udskudt bisættelse til efter coronaepidemien

Forestil dig at skulle afholde en bisættelse, hvor du må vælge nogle fra. Enten fordi de her nedsat helbred, de er ældre, eller fordi der ikke er plads i kirken, da man skal holde afstand til hinanden.

Det har været et dilemma, som pårørende til døde har skullet tage stilling til under coronaepidemien.

Det dilemma vil man dog omgå i Horsens Provsti.

Ved en bisættelse afholder man normalt en ceremoni, hvor man tager afsked, mens kisten er til sted i kirken. Efterfølgende kan de pårørende overvære urnenedsættelsen. Nu tilbyder provstiet i Horsens, at man kan brænde kisten som det første og derefter mødes, når coronaepidemien er ovre.

Hos provstiet i Horsens er man glade for at kunne tilbyde den mulighed.

- Det giver jo muligheden for at udskyde en bisættelse og på den måde få muligheden for at få alle de mennesker med, som man gerne vil have med, siger Annette Bennedsgaard, der er provst i Horsens.

Pårørende har været i tvivl om bisættelse

Til spørgsmålet om kirkerne i Horsens har modtaget henvendelser fra pårørende, der har været forvirret over, hvordan man skal holde en bisættelse, samtidig med at man respekterer regeringens sanktioner, svarer Annette Bennedsgaard:

- Ja, det har alle de mange præster her i Horsens og i resten af landet. Det har de haft fra dag et. Det kan vi alle sætte os ind i at det er et umuligt dilemma. Hvad gør vi nu, når vi mødes til begravelser, siger hun.

Annette Bennedsgaard, der er provst i Horsens, får henvendelser fra pårørende, der er i tvivl om, hvordan man afholder en bisættelse under regeringens sanktioner. Foto: Jakob Schjødt-Pedersen

For til begravelser kan man nemlig komme i en situation, hvor det kan være svært at tage hensyn til både familie og regeringens sanktioner.

- Så er det jo, at vi samler hele familien både de aller ældste og de mest syge i familien i ens omgangskreds. De kommer jo, hvis det overhovedet er muligt. Og så står man i et frygteligt dilemma. Man vil gerne undgå at flere i familien bliver syge og dør, når vi mødes. Vi vil gerne bryde de her smittekæder, men man vil sandelig også gerne være der og sige farvel til vores døde, siger Annette Bennedsgaard.

De pårørende stod i en umulig situation

I prostiet har man stor forståelse for de pårørendes forvirring.

- Vi står jo i en umulig situation som pårørende, fordi der er jo ingen af os, der ønsker at vælge, hvem der skal med. Det er jo sådan nu, at vi også i folkekirken er pålagt at begrænse voldsomt, siger Annette Bennedsgaard.

Kirkerne under Folkekirken må nemlig gerne have over ti personer til stede under en begravelse, men til gengæld er det op til meninghedrådene at vurdere, hvor mange der må være til stede under begravelserne.