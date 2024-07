Partners fejl koster badmintonhåbs OL-billet

Badmintonspilleren Mathias Christiansen har lavet fejl i indberetningen af whereabouts og trækker sig fra OL, oplyser Badminton Danmark.

Professionelle atleter skal oplyse antidopingmyndighederne om, hvor de er tre måneder frem i tiden, og det er altså her, Mathias Christiansen har begået fejl, som ifølge Badminton Danmark er uforsætlige.

Fejlen er sket tre gange inden for et år, og ifølge antidopingreglerne kan Mathias Christiansen dermed straffes.

Ved OL skulle han spille med mixeddouble med Alexandra Bøje, som heller ikke kommer til at deltage ved OL i Paris. Dermed går den danske OL-plads tabt.

Afventer hvad der sker i sagen

Hvis Mathias Christiansen skal straffes for sin overtrædelse af antidopingreglerne, skal Anti Doping Danmark indberette sagen for Dopingnævnet, som er en instans under Danmarks Idrætsforbund.

- Lige nu afventer jeg, hvad der sker med sagen. Så længe den står på, ønsker jeg egentlig bare fred og ro til at komme mig og finde ud af, hvordan jeg skaber det bedst mulige afsæt til min videre badmintonkarriere, siger Mathias Christiansen i en pressemeddelelse.

Badmintonspilleren fortæller desuden, at han er knust over, at sjusk og manglende omhyggelighed er skyld i, at han misser sin karrieres højdepunkt.

Knust over Alexandra ikke kommer med

- Og jeg er allermest knust over, at det også betyder, at Alexandra ikke kommer med til OL. Vi har begge trænet intensivt og glædet os helt afsindigt til at konkurrere i Paris, siger Mathias Christansen med henvisning til badmintonmakker, som han også danner par med privat.

- Jeg vil ikke risikere, at min deltagelse ved OL skaber unødig støj, som også kan være forstyrrende for vores gode kolleger på landsholdet og de andre OL-atleter, og derfor har jeg valgt at trække mig, siger han.

TV Syd har forsøgt at få en kommentar fra Alexandra Bøje til hendes ufrivillige exit fra OL inden det overhovedet er begyndt. Hun er ikke vendt tilbage på henvendelserne.

Forbund bakker op om spiller

Ifølge Ritzau bakker Badminton Danmark op om Mathias Christiansen.

- Vi står fuldstændig bag de gældende dopingregler, og den eventuelle dom, han måtte få, accepterer vi 100 procent. Det er ikke noget, vi lægger afstand til, siger sportschef Jens Meibom.

- Men med vores kendskab til selve sagen, de enkelte whereabouts og Mathias har vi ingen tro på, at det er forsætligt. Vi mener godt, at de to budskaber kan leve side om side.

Kan have store konsekvenser

Forkert indberetning af whereabouts har tidligere haft store konsekvenser for atleter.

Tilbage i 00'erne havde cykelrytteren Michael Rasmussen problemer med at overholde reglerne, og da han førte Tour de France i 2007, valgte hans hold, Rabobank, at trække ham ud af løbet, fordi danskeren havde brudt reglerne for mange gange.

Senere viste det sig, at Michael Rasmussen havde gjort brug af blandt andet bloddoping i løbet af sin karriere.