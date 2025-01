Paulina tror, fem plus syv giver ti: Alligevel får hun ingen hjælp med særligt problem

Situationen er ikke uvant for Paulina Westenholtz Gustafsson og hendes familie. Faktisk har denne dag ikke været så slem. For tidligere er matematiklektier også endt i skænderier og tårer.

– Prøv at tælle på fingrene, siger Paulinas mor, Tine Westenholtz Gustafsson, i et forsøg på at være pædagogisk.

Tallene vil ikke samarbejde med hende. De flyver rundt i hendes hoved, og ingen af de metoder, som hun forsøger sig med, vil give hende et resultat, som hun kan slå to streger under.

- Jeg ved godt, at syv plus fem giver ti, det har jeg øvet med mine forældre, siger hun selvsikkert. Ganske uvidende om at resultatet er langt fra korrekt.

Når man taler med Paulina Westenholtz Gustafsson, behøver man ikke være ekspert for at forstå, at hendes hjerne ikke forstår matematik, som det er tilfældet for de fleste. For selv simple plusstykker kan give problemer.

Den manglende afklaring kan skyldes, at Danmark, ifølge Børne- og Undervisningsministeriet, endnu ikke har en national test for talblindhed. Dermed kan Paulina Westenholtz Gustafsson ikke blive testet for talblindhed, og hun kan heller ikke få adgang til hjælp som talblind.

– Min lærer sagde, at jeg nok er talblind, men ellers har jeg ikke fået mere at vide, siger hun slukøret.

- Vi har været frustrerede. Vi har været der, hvor vi har sagt, at hun skal tage sig sammen, og hvor vi har taget hendes telefon fra hende. Men det gør vi ikke mere. Vi ved jo godt, at hun ikke gør det med vilje. Hun laver altid sine ting, er altid pligtopfyldende og er altid i skolen til tiden, så kan man heller ikke gøre mere,” siger Tine Westenholtz Gustafsson.

Ved spisebordet har Paulina Westenholtz Gustafssons forældre ofte forsøgt sig med et hav af metoder for at skabe matematisk forståelse, men de har endnu til gode at finde en løsning, der kan hjælpe deres datter.

Ud fra Paulina Westenholtz Gustafssons vanskeligheder med tal, regning og klokken vurderer Bent Lindhardt, at det er meget sandsynligt, at hun er talblind.

– Det er typiske tegn på talblindhed, siger Bent Lindhardt og uddyber,

– Det er et klart kendetegn, at det er problematisk for hende at for eksempel lægge fem og syv sammen. Som regel kan man klare op til fem plus fem, men når man ryger over det, så bliver det vanskeligt for de talblinde, og det mest almindelige er, at de skal tælle sig frem.

En lommeregner under bordet

Paulina Westenholtz Gustafsson føler, at matematik er meget sværere for hende, end det er for hendes klassekammerater.

Derfor er matematiktimerne præget af nederlag og dårlige oplevelser. Dog med undtagelse af de dage, hvor hun, uden at læreren opdager det, får sneget en lommeregner op af tasken og ind under bordet, og dermed kan regne matematikstykkerne ud.

– Jeg ved jo godt, det er dumt, men så er det regnestykke i det mindste klaret, siger hun.