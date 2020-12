Pernille og Christians kamp for sorgorlov nu vedtaget i Folketinget

Borgerforslag årsag til lovændring

Lovændringen er blevet til efter Pernille Møller Jensen og Christian Peter Jensen, der mistede deres 15-årige søn Lasse i 2019 til en sjælden kræftsygdom, stillede et borgerforslag om, at alle, der mister et barn under 18 år, skal have muligheden for retten til sorgorlov.