Pludselig brød kor ud i sang på gågaden

Oh, happy day.

Så lidt højere: Oh, happy day.

Højere endnu: Oh, happy day.

Og så var de handlende i Horsens midtby ikke længere i tvivl om, at et gospelkor var tilstede i menneskemyldret.

Flere gospelsangere havde med ledelse af korleder Maria Norby Gjødsbøl planlagt en flashmob på gågaden i Horsens for at skabe lidt ekstra smil.

- Det gik supergodt. Det handler ikke om, at alle i koret skal være professionelle sangere. Vi skal sprede noget juleglæde og have det megasjovt, mens vi synger sammen, siger korlederen efter flashmobben.

En flashmob er et koncept, hvor en gruppe dansere, sangere, skuespiller eller lignende lader som om, de er helt almindelige folk på gaden, men hvor de sammen har planlagt pludselig at bryde ud i et show.

Knap 60 sangere var mødt op for at synge ’Oh, happy day’ og ’Jesus, oh what a wonderful child’. Korlederen fortæller til TV SYD, at der var sangere med fra både Djursland, Odense og Haderslev.