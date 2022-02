Pølsevogn har fået grøn makeover - fastfood skiftet ud med salater

Frokostboden i Horsens er en del af Horsens Kommunes beskæftigelsestilbud i regi af Center for Arbejde, Udvikling og Læring (CAUL), hvor førtidspensionister i støttet beskæftigelse driver boden.



- Vi var ved at gå død i pølser og pommes frites. Vores politiske målsætninger går på mere grønt og økologisk kost, og da vi jo har en kostpolitik, måtte vi se os selv i øjnene og erkende, at vi også selv skal leve op til vores egen kostpolitik og gå med på den grønne bølge, siger Sven Preisel, afdelingsleder i Støttet Beskæftigelse.

Glæde i hverdagen

For Christina Pedersen, der er førtidspensionist og står bag disken i Frokostboden, giver det glæde i hverdagen, uanset om hun skulle lange pølser over disken eller det nu sundere alternativ.

- Det betyder meget, at jeg har mit arbejde i Frokostboden og nogle kollegaer, for så har jeg min identitet her i stedet for at sige, at jeg er førtidspensionist, siger hun.



Hendes kollega Rasmus Holm Jørgensen er ligeledes meget glad for tilværelsen i Frokostboden, som giver ham en masse kvalitet i hverdagen.

- Jeg kommer ud og møder en masse dejlige mennesker, siger han.